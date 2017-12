Cote d'Ivoire: La télévision ivoirienne tarde à passer au numérique

Enfin, la RTI travaille elle aussi à un projet de troisième chaîne publique diffusée en numérique. Et la libéralisation de la télévision en Côte d'Ivoire intéresse les opérateurs français : outre M6, TF1, Free et Orange envisagent de prendre des parts dans la future TNT ivoirienne.

Il y a un an et trois jours, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) attribuait quatre canaux numériques à quatre nouvelles chaînes de télévision ivoiriennes. Une attribution qui préfigurait le passage de la diffusion hertzienne vers le numérique, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays d'Afrique. Mais le projet prend un peu de retard et les chaînes « débutantes » s'associent avec de grands groupes audiovisuels.

