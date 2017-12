Cote d'Ivoire: Ligue1 - L'Asec en mission délicate à Bouaké

Double champion de Côte d'Ivoire (2015 et 2016), Tanda veut lancer sa saison après un début difficile. L'équipe du président Kouabenan Cévérin a les hommes qu'il faut et mise désormais sur les compétences de l'entraîneur norvégien Kjetyl Zachariassen, venu à la rescousse, pour remonter la pente.

Une 11e articulation qui sera également dominée par la rencontre Afad-Tanda. Ce duel entre le 2e et le 13e du classement semble déséquilibré, mais il n'y a pas de logique en football. Surtout que ce sont deux équipes qui ont un vécu et qui sont capables de surprendre. Notamment l'As Tanda.

Les Mimos comptent beaucoup de supporters dans la région qui veulent voir de près leur équipe dont on dit beaucoup de bien en ce début de saison. Mais bien qu'en territoire presque conquis, Amani Yao et ses joueurs doivent s'attendre à un match difficile face au promu.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.