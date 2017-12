Cote d'Ivoire: Changements climatiques - L'Afd et Media for Change se mobilisent

Pour Bruno Leclerc, directeur de l'Afd, « Les enjeux climatiques sont au cœur de l'agenda international, il faut agir aujourd'hui pour préparer et sauver demain...

L'Agence Française de Développement (Afd), la plateforme Media For Change ont organisé les 11 et 12 décembre à Abidjan-cocody un climackaton qui a pris fin par un panel autour de la thématique du climat et de l'environnement. Animé par plusieurs experts des questions environnementales au nombre desquels Armel Koffi (concepteur du cartable écologique), Daniel Oulai (spécialisé dans le secteur agricole)...

Ce panel a réuni une centaine de journalistes, de blogueurs et d'utilisateurs des réseaux sociaux qui ont donné de la voix et exposé leur vision quant à la prise en compte des questions environnementales dans le développement des activités industrielles.

Pour Bruno Leclerc, directeur de l'Afd, « Les enjeux climatiques sont au cœur de l'agenda international, il faut agir aujourd'hui pour préparer et sauver demain. Les évènements climatiques extrêmes se multiplient, avec leurs effets destructeurs sur les populations, et notamment les plus vulnérables. Rester dans la limite d'une augmentation de 2 degrés de la température moyenne est essentiel. Comment y parvenir ? Des solutions existent. Merci au Climackathon de nous aider à les connaitre et à les faire connaitre ».

Quant à Nesmond De Laure, vice-présidente de Media For Change, elle a exprimé son inquiétude quant à l'utilisation de certains produits dans l'industrie extractive en Côte d'Ivoire : « Nous sommes inquiets suite au rapport de l'APDH sur l'impact de l'utilisation de cyanure et de mercure dans l'industrie extractive dans la région de Hiré », a-t-elle fait savoir avant de saluer le projet d'agriculture bas carbone dans lequel s'engage la Côte d'Ivoire.

La Plate-forme "Media For Change" regroupe des journalistes, des Blogueurs et des acteurs de la Société civile. L'idée est de mettre à contribution les acteurs des Media et de la société civile afin que ceux-ci jouent leur partition dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour les Odd.