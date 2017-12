Cote d'Ivoire: Santé pour tous - Le Président promet des Chr, des hôpitaux militaires et généraux

Renforcer la carte sanitaire de la Côte d'Ivoire pour faire du pays un hub sanitaire de la sous-région. Cela vaut 833 milliards d'investissements pour un système de santé performant et résilient.

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, en inaugurant, vendredi, le Centre hospitalier universitaire d'Angré dans la commune de Cocody, a dit la grande fierté qu'il éprouvait en mettant à la disposition des populations cet établissement sanitaire qui préserve l'équilibre social et la bonne santé des populations. Mais il a aussitôt mis un bémol à sa joie car il a estimé que 5 Chu pour un pays comme la Côte d'Ivoire, en plus d'un quart de siècle, c'est un ratio très faible.

Il a alors dévoilé son plan triennal 2017-2020 pour le renforcement de la carte sanitaire dont l'un des axes prioritaires sera la construction régulière des infrastructures et équipements sanitaires. Et pour le financement de ces projets de santé qui, en plus des infrastructures et des équipements, prendra également en compte le volet de financement de la maladie et des médicaments, 833 milliards de Fcfa ont été prévus. Il sera donc construit 3 hôpitaux militaires à Korhogo, Bouaké et à Daloa, contre 3 Chr à Daloa, Korhogo et Yamoussoukro.

La ville de Grand-Bassam, première capitale politique de la Côte d'Ivoire, les parties Nord et sud de la commune d'Abobo, Yopougon-Attié dans la commune de Yopougon seront dotés d'hôpitaux généraux, quand toujours au nom de la santé pour tous et de la santé de proximité, 12 hôpitaux seront construits dans certaines villes de l'intérieur du pays.

Le Président qui, en déclarant "2013, année de la santé" a pu démarrer le processus de restauration du système de santé et qui, jusqu'en 2016, a investi 546 milliards a pu apprécier les effets lénifiants de cette politique qui procède du social hardi sur l'espérance de vie des Ivoiriens. Elle est passée selon les sources de la Banque mondiale de 50, 12 ans en 2010 à 53,8 ans en 2015. Ce sont des indicateurs qui le persuadent que la Côte d'Ivoire peut devenir un hub sanitaire, comme c'est déjà le cas dans le domaine de la cardiologie avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan.

Pour ce faire, il a qualifié l'année 2017 de particulièrement fructueuse. Car dès lundi, il devra procéder à l'inauguration du premier centre d'Oncologie et Radiologie de Côte d'Ivoire, pour une bonne prise en charge du cancer.

Mais pour toutes ces nouvelles infrastructures inaugurées et dont les services seront incessamment ouverts aux populations, le Chef de l'État a défini des contrats par objectifs, donc recommandé un nouveau mode de gestion, dont le Chu d'Angré est un projet pilote. Il a instruit à cet effet, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Raymonde Goudou Coffie, de mettre en application les points de recommandations qu'il avait faites à l'issue du conseil présidentiel sur la santé tenu le 9 août 2017.

La santé, a rappelé le Chef de l'Etat, étant une profession noble, qui demande beaucoup d'abnégation et un don de soi car très sensible, le ministre de la Santé doit initier un autre mode de gestion public-privé qui implique la redevabilité à tous les niveaux. Ce qui doit être consacré par un Contrat de performance que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique doit contracter avec le Directeur général du Chu d'Angré sous la haute autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour ainsi formaliser le principe de redevabilité au niveau de la gouvernance.

Le Président a alors formulé un vœu en pariant sur le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers son système sanitaire de grande qualité. Il pense qu'avec les conditions de travail bien remplies, des ressources humaines qui travaillent avec conscience et professionnalisme, les populations seront satisfaites de la qualité des services de santé. Et que la Côte d'Ivoire pourra réaliser son rêve de devenir le hub sanitaire de la sous-région.