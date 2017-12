Cote d'Ivoire: Regard - Obligation de résultats

« La santé est une profession noble, qui exige de l'abnégation et le don de soi ». Le Président Alassane Ouattara en rappelant cette réalité veut simplement redonner à cette profession ses lettres de noblesse.

Et indiquer que chacun, selon son domaine de compétences, doit être à ce qui sait faire le mieux, pour que les responsabilités soient bien situées pour la bonne marche de la société.

Il n'a pas en horreur les éclectiques ni les génies, mais dans le domaine précis de la santé, il veut, en reprécisant les rôles dans le jeu des rôles, appeler à l'avènement d'un nouveau mode de gestion des structures sanitaires. Dont le conseil présidentiel sur la santé du 9 août dernier a fait un sanctuaire.

Réclamant expressément que soit concédé au privé, en cas de nécessité, la gestion des hôpitaux notamment des chu; puis d'externaliser les services, en l'occurrence la maintenance et l'entretien des équipements.

Le Corps médical sera ainsi désormais concentré sur ce qui constitue le substrat du serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté: sauver des vies. En aidant les populations par des conseils pratiques à prévenir et à se prémunir contre les maladies et les différentes pathologies. Ceux qui ont été appelés à exercer leur profession dans le Chu d'Angré ont été triés sur le volet et ce sont des titulaires de spécialités qui sont des chefs de service.

Le directeur général a été lui aussi choisi après appel à candidatures et est issu d'une courte liste. Il est lié par un contrat de performance à l'Etat par le biais du ministère de la santé et de l'Hygiène publique. Les lignes bougent et c'est un avertissement à tous les gestionnaires des biens de l'Etat.

Au respect desquels, le Président a appelé tout le monde. Gueye Idrissa, le directeur général du Chu, a un contrat de performance avec le ministère de la santé, mais cet administrateur des services financiers option santé, a décidé que ce procédé vaudra pour chacun de ses collaborateurs au niveau des onze services pour que la redevabilité soit une culture pour tous. Voilà qui annonce des jours nouveaux.