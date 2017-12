Cote d'Ivoire: Surveillance du marché - 100 missions effectuées en dix mois

Le ministère du Commerce a fait le point sur ses activés. Il est satisfait du ravitaillement en produits, mais dénonce la présence de quelques produits prohibés.

Au cours du Conseil des ministres du 6 décembre, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme a fait le bilan de ses activités relatives à la surveillance des marchés de janvier à fin octobre. Il ressort de cet exercice que 100 missions (en raison de 10 /mois) ont été effectuées, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

Selon le ministère, les marchés ivoiriens sont partout suffisamment approvisionnés, qu'il s'agisse de produits vivriers, maraîchers, de fruits, de la volaille, de produits laitiers et de matériaux de construction. « En ce qui concerne les légumes, les prix sont généralement à la baisse », tout comme les féculents, fait remarquer le ministère, en raison de leur disponibilité sur le marché.

Pour ce qui est des produits frais, le marché enregistre une bonne disponibilité de viande et de poulet. « Ce qui n'est pas le cas du poisson dont le niveau d'approvisionnement du marché est moyen ». Cependant, le ministère attire l'attention sur la présence de produits périmés et de contrefaçon proposés à la consommation. Les services de contrôle ont saisi 303,3 tonnes de produits prohibés ou périmés, d'une valeur de 325, 43 millions de FCfa.

Dans les transactions avec le consommateur final, le ministère révèle que les instruments de mesure utilisés sont de plus en plus conformes aux normes. En effet, sur 138 247 instruments de mesure contrôlés sur la période, contre 108 932 en 2016 (taux de progression de 26,91%), 137 939 ont été jugés conformes contre 108 742 en 2016. 308 instruments ont été jugés non conformes, contre 190 en 2016, appelés à être réparés ou ajustés.

La surveillance des marchés, initiée par le ministère de tutelle, consiste à initier des missions de contact et de contrôle sur les marchés et tout lieu de vente de produits destinés à la consommation, afin de s'assurer de leur qualité, leur conformité, leur respect aux règles de loyauté dans les transactions commerciales, etc.

Dans la pratique, ces contrôles portent, entre autres, sur l'affichage des prix, l'emballage et l'étiquetage des produits, les instruments de mesure utilisés, de sorte à s'assurer que le poids ou le volume débité est exact, afin de garantir la transparence et la loyauté de la transaction.

À cela s'ajoutent les conditions dans lesquelles ces produits sont exposés. Toutes ces actions s'inscrivent dans la politique du gouvernement visant à lutter contre la vie chère.