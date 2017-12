Sud-Soudan: Le chef de l'ONU appelle toutes les parties à sortir le pays du conflit prolongé

M. Guterres a réitéré sa profonde reconnaissance pour le travail effectué par l'Envoyé spécial de l'IGAD, Ismail Wais, le Président de la Commission conjointe de suivi et d'évaluation (JMEC), Festus Mogae, et de l'ancien Président de l'Union africaine, Alpha Oumar Konaré, pour avoir préparé le terrain de la réunion d'Addis Abeba. « Un forum inclusif qui porte la promesse de sortir le Soudan du Sud de la catastrophique crise humanitaire et des droits de l'homme en cours en mettant un terme à ce conflit prolongé », a dit le porte-parole du Secrétaire général.

« Le Secrétaire général est convaincu qu'avec le plein appui de la région et de la communauté internationale dans son ensemble, ce forum offre une occasion unique de réunir toutes les parties au conflit et d'autres parties prenantes à la table des négociations », a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse publié quatre ans jour pour jour après le début de la guerre civile au Soudan du Sud.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.