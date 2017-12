Afrique: Le HCR évacue 74 réfugiés africains vers le Niger

Selon le Haut-Commissariat, « les évacuations de réfugiés ne doivent s'inscrire que dans le cadre d'efforts accrus pour la gestion des migrations et le renforcement des capacités en matière d'asile visant à répondre aux mouvements complexes de migrants et de réfugiés le long des itinéraires méditerranéens ».

Avec l'appui des partenaires du HCR au Niger, ces réfugiés seront hébergés dans des maisons d'hôtes à Niamey. Les enfants seront accueillis dans des centres pour mineurs où ils pourront recevoir de l'aide et un soutien psychosocial. « La meilleure solution dans l'intérêt de chaque enfant sera identifiée, alors que les adultes suivront la procédure courante du HCR pour la réinstallation et d'autres solutions durables », a précisé M. Cochetel.

« Il y a moins de 24 heures, ils étaient encore détenus en Libye mais ils peuvent maintenant se remettre à espérer », a déclaré Vincent Cochetel, l'Envoyé spécial du HCR pour la situation en Méditerranée centrale. « Cette évacuation n'aurait pas pu s'effectuer sans le soutien des autorités et de nos partenaires en Libye, y compris le MOAS », a-t-il dit, saluant également « l'extraordinaire solidarité » manifestée par le peuple et le gouvernement nigériens dans cette opération.

