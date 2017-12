Afrique: Festival MIA - Djoson Philosophe note une prestation réussie

Pour l'édition 2017, neuf orchestres venus de cinq pays d'Afrique tels le Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Ghana et le Bénin ont été nominés par le comité de sélection. Ils ont été répartis dans quatre catégories. Cette compétition a consacré le meilleur vocaliste, le meilleur batteur, le meilleur instrumentiste à vent et la meilleure composition 100% live, dont l'orchestre Super nkolo mboka était nominé finaliste.

Super nkolo mboka a eu le temps de se préparer pour compétir sur cette scène internationale. Nous avons pu nous communiquer facilement avec le public ouest africain et beninois. J'étais fasciné de voir ce public nous accompagner pendant la chanson "Opaio" et finir par exhiber quelques pas de danse sur la scène.

Participer au festival MIA, représenter le Congo et l'Afrique centrale, pour moi, est très spécial. C'est un festival riche en couleurs et en qualité sonore. Ce fut un véritable échange culturel, avec la diversité de musique et genre à cette édition. Chacun des groupes nominés apportant le meilleur de lui-même.

