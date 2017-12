Ce natif du département des Plateaux a également une riche expérience professionnelle. Chef de cabinet du chef d'état-major général des FAC de 2003 à 2006, René Nganongo a assumé les fonctions de chef d'état-major au Centre d'instruction de Makola de 2000 à 2002. Il fut également attaché à la formation au cabinet du ministre à la présidence, chargé de la Défense nationale et officier de liaison au cabinet du ministre de la Défense nationale et officier en second sur Patrouilleur P602-BN 01à Pointe-Noire.

Il est également diplômé de l'Institut de langue anglaise-DLIEC, Lackland, TX (Etats-Unis) et de l'Ecole d'application des officiers de Marine-GEAOM (France). René Nganongo traine aussi, par devers lui, le diplôme d'officier de marine-option Opérations et sciences-CSEN (France), ainsi que celui d'officier de renseignement obtenu à Pretoria en 1993.

Le capitaine de vaisseau René Nganongo succède au contre-amiral André Bouagnabea Moundanza, qui y a passé quinze ans (2002-2017). Il entend poursuivre le travail laissé par son prédécesseur. Selon lui, la marine nationale qui est une composante des FAC jouera sa partition pour que le chef d'état-major général puisse accomplir ses contrats opérationnels. « Une structure a beaucoup de domaines d'actions, nous avons des questions des ressources humaines et la remise en condition opérationnelle. Donc mon rôle sera d'amener la marine nationale à un niveau plus élevé par rapport à tout le travail agréable accompli par mon prédécesseur. Nous sommes dans l'esprit de continuité pour améliorer ce qu'il aura fait », a-t-il promis.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.