Congo-Brazzaville: Comeg - Des anciens agents reversés dans la nouvelle structure

L'information a été livrée au cours des travaux du premier conseil d'administration dirigés par le Pr Ange Antoine Abena, au ministère des Affaires étrangères à Brazzaville. Quatre résolutions et trois délibérations ont été prises à l'issue de ce conseil. Celles-ci ont porté sur la prise d'actes des statuts de la Cameps, l'approbation du plan d'action et du budget de la période d'août à décembre 2017, l'approbation du projet des travaux de réhabilitation de la Cameps au titre de l'année 2018.

Le directeur général de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé (Cameps), le colonel Max Maxime Makoumba-Nzambi, a indiqué le 15 décembre que tous les anciens agents de la Congolaise des médicaments essentiels et génériques (Comeg) seront repris.

