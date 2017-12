Gabon: Communique du Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable

communiqué de presse

Libreville, le 15 décembre 2017 - En date du 14 décembre dernier, le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable a suspendu, à titre conservatoire, la commercialisation et l'importation des produits de nutrition infantile de marque PICOT sur le territoire national, suite à l'alerte des autorités françaises concernant plusieurs références des produits fabriqués depuis le 15 février 2017 sur le site Lactalis de Craon (France).

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cette décision, les représentants de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, de la Direction du Médicament et de la Pharmarcie, de Pharmagabon, d'Ubipharm et du Syndicat des Pharmaciens ont tenu une réunion pour évaluer la situation au 15 décembre 2017 dans notre pays.

Au cours de cette évaluation, une liste exhaustive des produits présentant un risque de contamination par des salmonelles a été arrêtée. Il s'agit de sept (7) produits PICOT représentant onze (11) lots et repris dans le tableau suivant :

DESIGNATION LOT DATE DE PRODUCTION

PICOT AR 1 400G

17C0012797 19/05/2017

17C0013142 25/07/2017

PICOT ACTION COLIQUES 1AGE 900G

17C0012813 18/05/2017

17C0013128 17/07/2017

PICOT BEBE GOURMAND 1 900G 17C0012529 20/03/2017

PICO SANS LACTOSE (SL) 350G

17C0012344 15/02/2017

17C0012877 01/06/2017

PICOT HYPO 1ER AGE 900G

17C0012800 18/05/2017

17C0013147 25/07/2017

PICOT HYPO 2EME AGE 900G 17C0012664 13/04/2017

PICOT PRE PDRE 400G 17C0012752 10/05/2017

Les mesures urgentes ont été mises en œuvre pour retirer immédiatement les lots concernés de la commercialisation.

Aussi, compte tenu de l'évolution de la situation en France et des mesures prises au niveau national, d'une part, et considérant le communiqué du Ministre d'Etat, Ministre de la Santé, lequel communiqué décide également du retrait des lots incriminés et propose en même temps des mesures alternatives de prescription par les pédiatres, d'autre part, le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable décide ce qui suit :

- la mesure de suspension à la commercialisation et l'importation des produits de nutrition infantile de marque PICOT porte désormais sur les sept (7) produits repris dans le tableau ci-dessus ;

- les autres produits de marque PICOT sont, à compter de ce jour, à nouveau autorisés à la commercialisation et à l'importation.

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable recommande toutefois aux parents de se rapprocher des services sanitaires compétents ou des pharmacies pour tout conseil en cas besoin.

