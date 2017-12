Pour l'envoyé spécial du président de la République, Aminata Touré, l'Afrique doit avoir vocation à être une puissance. Elle intervenait lors de la 6ème édition de la Conférence internationale Atlantic Dialogues qui se déroule actuellement à Marrakech, au Maroc.

Présente à Marrakech, au Maroc, dans le cadre de la 6ème édition de la Conférence internationale Atlantic Dialogues, Aminata Touré, ancien Premier ministre, a estimé que l'Afrique doit avoir vocation à être une puissance.

Intervenant dans un panel avec comme thème : « The Geopolitics of Africa and the Superpowers », elle a invité à ce qu'elle appelle « une relation plus équilibrée avec les superpuissances du monde ». Selon l'actuelle envoyé spécial du président Macky Sall, il faut que l'Afrique regarde le reste du monde les yeux dans les yeux, sans complexe, et qu'elle puisse défendre ses intérêts. «

L'une des stratégies, c'est de diversifier nos partenaires comme le fait le président Macky Sall. Il a de bonnes relations avec la France, bien évidement, mais également avec la Chine, la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Inde.

Il nous fait surtout commercer entre nous même. Sur les pourcentages, l'Afrique est le continent qui commerce le moins entre lui-même. Le commerce entre les pays membres de l'Union africaine reste très faible.

Cela doit être redressé », a estimé Mme. Cette conférence internationale organisée par le think tank Ocp policy center, basé à Rabat, est une rencontre de haut niveau qui aborde, chaque année, les grands enjeux géopolitiques et économiques du bassin atlantique sud.

Elle distingue, à chaque fois, 50 jeunes leaders émergents. De même, on y enregistre des interventions de plus de 340 participants issus de 90 nationalités.

Le temps de l'action

L'Ocp policy center a voulu placer cette 6ème édition dans le temps de l'action en choisissant comme thème « L'Afrique dans l'Atlantique, le temps de l'action ».

Se saisir du discours sur l'Afrique, aborder sans complexes les défis présents, dessiner d'autres perspectives et surtout se donner les moyens de penser et d'agir à une échelle intercontinentale sont, entre autres, les ambitions de la Conférence de Atlantic Dialogues.

Un temps qui doit correspondre, selon Aminata Touré, à une Union africaine qui doit davantage assumer ses rôles. « L'Afrique, elle-même, doit avoir la vocation d'être une puissance.

54 pays ensemble, c'est une richesse importante. C'est en Afrique qu'il y a la plus grande surface de terres arables. L'Afrique sera le grenier du monde dans les très prochaines années.

Cela nous met dans une situation avantageuse. Mais, il faut que nous saisissions cette opportunité. L'Ua doit jouer un rôle de plus en plus important », a assuré l'ancien Premier ministre.

Mme Touré a aussi donné comme solution un package qu'il faudra adresser à tout investisseur qui voudrait venir en Afrique. Et ce, dans n'importe quel pays.

« Il faudra définir ensemble des critères de convergence avec des taxes douanières, au transfert obligatoire de technologies et aux partenariats avec les entreprises nationales. Cela doit être mis dans un package. Cela, pour que les investisseurs ne jouent pas les uns contre les autres », a précisé Mme Touré.