Algérie: Galatasaray - Feghouli revient sur son passage en Angleterre

Actuel joueur de Galatasaray, Sofiane Feghouli est passé par l'Angleterre avant d'aller en Turquie. Dans une longue interview accordée à Foot Mercato, l'ailier algérien est revenu sur son passage à West Ham, un passage qui n'a pas été très concluant.

«West Ham, c'était un projet ambitieux avec l'arrivée d'un nouveau stade, un recrutement important pour jouer les premiers rôles en Premier League très rapidement. Donc c'était un projet qui m'avait plu. J'ai joué la saison avec West Ham et l'aventure ne s'est pas passée comme je le souhaitais. On ne m'a pas donné ma chance, malgré mon retour et le fait que j'avais fait quelques entrées. Ça ne se passait pas bien. J'ai failli quitter le club au mercato d'hiver », a-t-il confié.

Sofiane Feghouli n'épargne pas la direction de West Ham et son ex-coach Slavan Bilic, en affirmant : «J'avais eu des opportunités et je voulais rebondir ailleurs, comme on ne me donnait pas ma chance. Le club n'a pas voulu me laisser partir. Au final, j'ai joué peu. C'est un peu comme si je m'attendais à vivre quelque chose de super beau en rejoignant la Premier League, West Ham, leur nouveau stade, etc... Mais en fin de compte, ce n'est pas du tout une aventure que je retiendrais dans ma carrière. Avec l'entraîneur (Slavan Bilic), ça ne se passait pas très bien. Même au niveau de la préparation physique, il y a plein de choses qui n'allaient pas pour que je puisse retrouver mes moyens, du temps de jeu », a ajouté l'ancien joueur de Valence qui nie tout contact avec le Stade Rennais comme les rumeurs l'indiquaient ces derniers jours.