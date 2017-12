Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine fait don de 8,5 milliards F CFA au pays

Les deux parties, représentées respectivement par l'ambassadeur de Chine, Xia Huang, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, ont procédé le 16 décembre, à Brazzaville, à la signature de l'accord de don.

L'enveloppe permettra de financer le projet de l'Institut de l'aviation civile de l'université Denis-Sassou-N'Guesso et d'autres projets qui seront déterminés par les gouvernements chinois et congolais. A cet effet, la Banque de développement de Chine et la Caisse congolaise d'amortissement ouvriront un compte d'assistance.

Lors de la cérémonie consacrée à l'annonce de l'octroi par la Chine de ce don de cent millions de Renminbi, soit environ 8,5 milliards F CFA, le diplomate chinois a réitéré l'engagement de son pays à renforcer la coopération sino-congolaise. Il s'est réjoui de ce que les actions entreprises par Pékin « illustrent la disponibilité du gouvernement chinois de traduire en actes concrets tous les engagements qu'il a pris pour faire avancer les relations d'amitié et de coopération » avec le Congo et d'autres Etats africains. Xia Huang a assuré que la Chine est plus que déterminée « à accompagner le Congo afin de relever les défis » qui s'y présentent.

Le chef de la diplomatie congolaise a, pour sa part, exprimé les remerciements du gouvernement à la Chine pour « cet appui important » apporté à l'université de Kintélé. Il a s'est félicité de ce que « l'essentiel » des actions d'« un développement soutenu » réalisé ces dernières années au Congo, l'a été avec la partie chinoise.

« Croyez-moi, nous allons résister à la tempête actuelle », a lancé le ministre des Affaires étrangères, qui faisait allusion aux difficultés économiques auxquelles Brazzaville fait face depuis quelques années. « Nous allons affronter les défis, et cela, qu'il s'agisse des discussions avec le Fonds monétaire internationale ou d'autres situations», a souligné Jean Claude Gakosso, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, et du ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Jean Jacques Bouya.

Interrogé sur ce qu'il pense du don apporté à l'Institut de l'aviation civile, le ministre de l'Enseignement supérieur a dit que ce geste et bien d'autres, qui pourront suivre, permettront à l'université Denis-Sassou-N'Guesso de « s'affirmer davantage comme un espace panafricain dédié à la science et à la technologie ». Et Bruno Jean Richard Itoua de conclure : « L'excellence de la coopération entre la Chine et le Congo se confirme chaque jour davantage ».