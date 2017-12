Congo-Brazzaville: Football national - Les bases sont posées pour la professionnalisation

Le Salon Congo-foot workshop qui s'est achevé le 15 décembre, à Kintélé, a débouché sur une série des recommandations visant à mieux professionnaliser l'organisation du football en République du Congo.

La Fondation pour le développement du sport en Afrique a signé un partenariat de cinq ans avec la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour une meilleure organisation du football national. Les conclusions du salon Congo foot workshop ont, dans la foulée, posé les bases de la réussite de ce projet. Pour y arriver, il faudrait désormais faire face à un certain nombre d'exigences. La première décision annoncée dans l'organisation, administration et logistique, consiste à transformer, dans un délai maximum de deux ans et conformément à la réglementation en vigueur, les clubs en des sociétés sportives. Les concepteurs du projet ont souhaité le transfert de 5 à 10% de fonds de développement du football pour les clubs. Ils se sont également engagés à mettre en œuvre une véritable politique de formation des jeunes, couplée à l'organisation des compétitions.

L'autre préoccupation, qui leur tient à cœur, consiste à doter les clubs des bureaux devant servir de siège, et des moyens de transport pour les différents déplacements des formations sportives. « Il est aussi souhaité diverses formations pour relever le niveau des encadreurs et des joueurs. Nous devons construire des stades et des pelouses d'entraînement, doter les clubs d'équipements sportifs et respecter scrupuleusement le calendrier du championnat national et des autres championnats », peut -on lire dans les recommandations.

Dans l'atelier 2 concernant les médias et le marketing, les experts ont décidé de la mise en place d'un centre de formation audiovisuelle pour la presse sportive. Ils ont également proposé l'achat des droits de diffusion pour la retransmission des matches du championnat et prévu la signature d'un partenariat avec tous les médias congolais pour la retransmission des matches, puis le déploiement d'une stratégie de gestion et vente de la billetterie et des abonnements.

Sécuriser les recettes liées à la billetterie

En ce qui concerne le volet économie et finances, la mission a été confiée à la Fécofoot d'accompagner les clubs pour l'obtention des financements bancaires. Ils ont proposé des abonnements pour les trois compétitions majeures, à savoir la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3, tout en mettant en place un mécanisme de sécurisation des recettes liée à la billetterie et la recherche d'autres mécanismes de financement tels que : « la subvention de l'Etat aux médias publics pour l'acquisition des droits de diffusion, la création des taxes pour le développement du sport dans les sociétés de communication et le soutien financier des municipalités aux différents clubs. La recherche des financements de ressources par la fondation pour le développement du sport en Afrique au Congo et à l'international », ont-ils souligné dans ces recommandations.

Au niveau des supporters et du grand public , ils ont insisté sur l'ouverture des boutiques sportives des clubs et le lancement des cartes d'abonnement des supporters pour mettre en exergue leur rôle combien important dans la gouvernance du football. « Nous avons voulu d'eux, la reconnaissance des associations des supporters des clubs, la mise en place des centres de formation dans le domaine de la sécurité, du fair- play et du respect des biens publics... », indique le rapport.

"Un salon qui entre dans l'histoire du football"

Christian Lagnide, l'initiateur du projet, a pris acte des recommandations et suggestions formulées. Il s'est engagé à faire respecter toutes les dispositions contractuelles qui seront formalisées, car a-t-il dit, elles aideront à la promotion du sport en général et du football en particulier au Congo. « J'ai la ferme conviction que ce salon fera date dans l'histoire du football congolais et voire africain, et contribuera à coup sûr au rayonnement de notre sport roi », a indiqué Christian Lagnide. Jean Guy Blaise Mayolas a, au nom de la Fécofoot, pris lui aussi l'engagement de mettre en œuvre les différentes recommandations, à respecter les différentes dispositions contractuelles et à réussir l'organisation du championnat national Ligue 1 et 2.

Enfin, le ministre des Sports et de l'éducation physique a promis de rendre compte au président de la République du souhait des experts de la CAF pour que le championnat congolais soit plus attractif. « C'est un pas qui vient d'être marqué par le Congo et doit être considéré à terme comme celui de l'Afrique entière; celui qui conduira vers le leadership sportif. J'en appelle donc aux acteurs sportifs congolais en général et ceux de la Fécofoot en particulier de faire en sorte que le Congo, qui vient de bénéficier de la primeur de cette perspective, devienne une plaque tournante, un référentiel du sport en Afrique . L'Etat congolais et la République vous accompagneront comme par le passé, à faire encore mieux à l'avenir. Je rendrai compte de vos souhaits au président de la République, en même temps je solliciterai de sa très haute autorité son parrainage pour la télévision Caftv... », a assuré Hugues Ngouélondélé.