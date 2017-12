Algérie: Croatie - L'Algérien Hilal Soudani élu joueur de l'année

Deuxième meilleur buteur du championnat croate la saison dernière avec 17 buts et meilleur buteur actuel avec 11 réalisations, Hilal Soudani voit ses efforts récompensés. L'attaquant des Fennecs d'Algérie a été élu meilleur joueur du championnat croate en 2017.

Avec 70 points récoltés après le vote des capitaines des clubs de première division, l'Algérien devance Filip Bradaric de Rijeka FC qui en a obtenu 46. Une belle récompense qui vient ainsi donner du baume au cœur de Soudani à qui la chance n'a pas souri ces derniers temps avec l'équipe d'Algérie.

Our @Hillal_Soudani won the "2017 best player" award organized by @tportal. HT Prva liga team captains voted for Soudani as the best player this year 🏆 congrats!🥇😎💪🏻⚽️🎉 #DZG @1hnl pic.twitter.com/eEQ7A0sFev

-- GNK Dinamo (@gnkdinamo) 14 décembre 2017