Afrique: L'Afrique du Sud remporte sa sixième COSAFA Cup U-20

La victoire dans un tournoi n'est jamais un dû, jamais acquise avant le coup d'envoi. La Zambie vient de l'apprendre à ses dépens.

Tous les signaux étaient au vert le 6 décembre dernier à l'ouverture de la Coupe de la COSAFA des moins de vingt ans. L'année 2017 avait été des plus positives. Les jeunes Zambiens l'avaient démarré par le titre continental, chez eux à Ndola, terminant la CAN Total U-20 au mois de mars 2017 avec cinq victoires en cinq matches, la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur joueur, Patson Daka, également co-meilleur buteur (4 buts) avec son camarade Edward Chilufya, et le Sud-Africain Luther Singh.

Trois mois plus tard, en Corée du Sud, l'équipe avait été écartée du carré d'as en quart de finale par l'Italie au cours des prolongations après trois victoires contre le Portugal, l'Iran et l'Allemagne en huitième de finale. A nouveau devant son public pour la COSAFA U-20, elle n'a pu franchir le cap du premier tour, terminant seulement troisième de son groupe, en ne signant qu'une seule victoire face au Swaziland (2-0), pour un nul avec le Malawi (0-0) et une défaite devant l'Ouganda (0-2). L'équipe n'était plus la même qu'au début de l'année avait expliqué l'entraîneur des jeunes Chipolopolos, Mumamba Numba.

Grandeur et décadence !

La Zambie, éliminée prématurément, c'est l'Afrique du Sud qui a fini par remporter la couronne, la sixième de son histoire. En finale, Amajita s'est imposé par 2 buts à 1, au stade Arthur Davies de Kitwe, face au surprenant Lesotho. Les Sud-Africains avaient pris l'avantage au cours de la première période grâce à deux buts de Lyle Foster et de Kamogelo Sambo. Les joueurs du Lesotho n'avaient pas perdu tout espoir, surtout lorsque sur une frappe de quarante mètres, à l'heure de jeu, Rethabile Mokokoane surprenait le gardien sud-africain Sanele Tshabalala. Hélas pour eux, cela fut insuffisant.

Pour rappel, l'Afrique du Sud avait également disputé la Coupe du monde juniors en Corée du Sud mais n'avait pu passer le premier tour après deux défaites contre le Japon et l'Italie et un nul avec l'Uruguay.

Le match pour la troisième place fut un duel entre les deux équipes invitées au tournoi, l'Egypte et l'Ouganda. Les jeunes Pharaons l'emportant par 3 buts à 1.

Luvuyo Mkatshana, a été consacré meilleur joueur du tournoi. Déjà international U-17, l'attaquant de Bivest Wits semble promis à un bel avenir.