Gabon: Deux reporters danois agressés à l'arme blanche à Libreville

C'est la première fois qu'un tel crime se produit au Gabon. Le gouvernement a condamné un acte « lâche et ignoble ». Une enquête a été ouverte. « L'auteur et ses complices seront sévèrement sanctionnés », a averti le gouvernement qui a appelé la population au calme et à éviter les amalgames.

L'agression s'est produite à 10 heures locales. Les deux reporters, un homme et une femme, faisaient des achats au village artisanal lorsque l'agresseur les a violemment attaqués à l'arme blanche. Les deux reporters ont été conduits d'urgence dans un hôpital. L'un d'eux était dans un état grave et a été opéré avec succès. Il se trouve actuellement en soins intensifs, selon une source gouvernementale.

