Madagascar: Le parc d'Ivoiloina au secours du Varecia

« Ils donnent des bébés et ils jouent, poursuit le professeur Jonah Ratsimbazafy. Ce sont des signes de joie. Les animaux stressés, les animaux qui ont faim, les animaux malades ne jouent pas. Quand on voit des animaux faisant des va-et-vient, cela est un signe de stress. »

On compte environ 28 000 Varecia en captivité. Victime du braconnage, le primate est très prisé comme animal domestique. Au parc d'Ivoloina, on essaie donc de reconstituer sa population décimée en lui offrant des conditions semblables à son état naturel pour qu'il puisse se reproduire.

Le Varecia noir et blanc du parc d'Ivoloina est un lémurien d'environ 4 kilos à sa taille adulte, reconnaissable grâce à son collier de barbe blanche. Il est en danger critique d'extinction. Le professeur Jonah Ratsimbazafy a fait sa thèse dessus : « Le lémurien que nous voyons ici, c'est le lémurien, le vari blanc, le nom scientifique Varecia variegata. [Comme dans] les hôtels, les gens préfèrent les garder en captivité. Mais ce n'est pas une bonne idée parce qu'il faut qu'ils vivent dans leur habitat naturel, parce qu'une fois en captivité, ils ne peuvent plus choisir leur nourriture, ils ne peuvent plus choisir avec qui ils ou elles veulent vivre. Donc cela va vraiment accroître la menace qui pèse sur eux. »

