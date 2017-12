Afrique de l'Ouest: Le Président de la République - « La Mauritanie et les pays de la CDEAO sont liés, par la géographie et par des liens humains indéfectibles»

document

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a exprimé sa profonde satisfaction, lors de la 52ème session des Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO, quant à la volonté commune des deux parties de renforcer leurs liens historiques, sociaux et économiques.

Voici l'intégralité de cet important discours :

« Excellence et cher frère Monsieur Faure Gnasingbé, président de la République togolaise, président en exercice de la CDEAO,

Excellence et cher frère, Monsieur Muhammadu Buhari, président de la République Fédérale du Nigéria,

Excellences et chers frères, Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais, tout d'abord, exprimer mes vifs remerciements à notre frère, Son excellence Monsieur Muhammadu Buhari, président de la République Fédérale du Nigéria, au gouvernement et au peuple nigérians pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité authentiquement africaine, dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle capitale, Abuja.

Je voudrais également remercier mon frère, Son Excellence mon frère, Monsieur Faure Gnasingbé, président de la République togolaise pour son aimable invitation à prendre part aux travaux de la session actuelle de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CDEAO.

Je voudrais aussi saluer chaleureusement mes frères chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et les féliciter pour leurs efforts inlassables qui, en un temps record, ont fait de la CDEAO, un modèle réussi de coopération régionale.

Je tiens à vous adresser, Excellences chefs d'Etat et de gouvernement, les remerciements du peuple et du gouvernement mauritaniens pour votre décision unanime, en faveur de l'établissement d'un accord d'association entre la CDEAO et la République Islamique de Mauritanie.

C'est également pour moi un plaisir réel d'être parmi vous aujourd'hui, chers frères, pour prendre part aux travaux de cet important sommet, qui constitue une précieuse opportunité pour échanger sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre nos pays et faire face, ensemble, aux nombreux défis auxquels notre région est confrontée.

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

La Mauritanie et les pays de la CDEAO sont liés, par la géographie et par des liens humains indéfectibles. C'est pourquoi nous-nous sommes engagés résolument, en Mauritanie, à favoriser la création d'un cadre efficace d'échange et de partenariat avec la CDEAO. Notre pays s'est préparé à cette perspective à travers notamment la transformation de son économie nationale, le développement des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, l'amélioration sensible de la production de l'énergie en plus de la création d'une zone franche dans notre capitale économique, Nouadhibou.

Je me félicite que notre volonté commune de renforcer davantage nos liens séculaires est aujourd'hui matérialisée par l'accord d'association que nous venons de conclure. Cet accord ouvre des perspectives prometteuses en faveur de la prospérité de nos peuples et de l'intégration économique régionale.

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Notre région est confrontée à des défis sécuritaires majeurs tels que le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les trafics illicites ; ces défis ont été exacerbés par la multiplication des foyers de tension et de l'absence même de l'Etat dans certaines zones de notre continent, où des atrocités ignobles sont commises, par des trafiquants d'humains.

Les tragédies humaines récurrentes dont sont victimes des dizaines de milliers de nos jeunes nous obligent tous à trouver une solution rapide et pérenne au phénomène de la migration clandestine.

Nos Etats se doivent d'adopter une approche collective susceptible d'apporter les réponses appropriées, car il s'agit de problématiques communes à tous nos pays.

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

La Mauritanie sait pouvoir compter sur vous, chers frères, chefs d'Etat et de gouvernements, pour le parachèvement de notre accord d'association. Les peuples de notre région fondent des espoirs légitimes sur les conclusions des travaux de notre présent sommet ; il importe de répondre positivement à leurs attentes.

Je souhaite plein succès à nos travaux.

Je vous remercie ».