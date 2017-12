Afrique de l'Ouest: Après avoir pris part au 52è Sommet de la CEDEAO - Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara a regagné Abidjan

Pour terminer, le Chef de l'Etat a réitéré ses remerciements au Président Muhammadu BUHARI et au peuple nigérian pour leur hospitalité et pour la qualité de leur accueil.

Ainsi, la candidature du Ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude BROU, pour occuper le poste de Président de la Commission à compter du 1er mars 2018 a été acceptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Au terme des travaux, le Président Alassane OUATTARA s'est félicité de la qualité de cette session au cours de laquelle les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont passé en revue tous les grands dossiers de la CEDEAO, notamment la situation dans certains Etats de l'Organisation, en particulier, la Guinée-Bissau, le Togo et d'autres pays ainsi que les solutions envisagées.

Cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions, notamment celles du Président du Nigeria, S.E.M. Muhammadu BUHARI, du Président de la Commission de la CEDEAO, M. Marcel DE SOUZA, du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Mohamed Ibn CHAMBAS et par celle du Président du Togo, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, S.E.M. Faure GNASSINGBE. Tous ont relevé les défis auxquels la sous-région doit faire face, à savoir, la lutte contre le terrorisme et le phénomène de l'immigration clandestine, notamment.

