Burundi: La campagne pour le référendum constitutionnel divise les Burundais

Le projet fait aussi peur au sein des habitants du quartier qui, pour la plupart, vaquent à de petites activités pour de maigres revenus. Rencontrés à Kamenge, Pascaline et Philippe semblent n'espérer pas grand chose du lancement de la campagne pour le référendum. "Ils vont s'arranger pour compléter les résultats, vous me faites rire ! Que vous votiez oui ou non, ils doivent compléter car ils se chargent eux-mêmes du comptage des voix, personne d'autre ne le fait. Ils ont peut-être même déjà terminé de compter", estime un habitant. "Ceux-là mêmes qui font la planification seront engagés pour ça, ils ont terminé", ajoute un autre.

Au Nord de la capitale dans le quartier populaire de Kamenge, cette campagne est considérée comme plutôt favorable au parti présidentiel. Malgré cela, l'accueil du lancement de la campagne du référendum est nuancé. C'est un projet qui "fait peur", explique Jean Nduwimana, en faisant référence à la révision programmée de la constitution. "Le projet n'est pas consensuel", selon lui. Il prend comme preuve la partie de la classe politique qui s'oppose à ce projet. "Ce travail doit être rassembleur et consensuel. Pour changer quoi que ce soit, il faut que toute la classe politique burundaise se mette d'accord afin que le Burundi garde sa tranquillité sociale et politique."

