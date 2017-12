Afrique de l'Ouest: Sommet Cédéao - La Guinée-Bissau menacée de sanctions faute d'une sortie de crise

En cause la volte-face entre vendredi et samedi du président bissau-guinéen. « Vendredi, la veille du sommet une réunion de concertation a eu lieu entre Alpha Condé, José Mario Vaz et Faure Gnassimbé, raconte un haut diplomate. Vaz était d'accord pour appliquer l'accord de Conakry ce qui implique le départ du Premier ministre actuel, Umaro Sissoko Emballo et la nomination d'un Premier ministre de consensus accepté par le PAIGC. Mais le lendemain au sommet, Vaz est revenu à sa position initiale ».

« On a l'impression d'avoir été mené en bateau » résume un ministre ouest-africain qui décrit une passe d'armes entre les président Condé et Vaz samedi dans le huis clos d'Abuja.

Parmi les thèmes discutés par les chefs d'Etat et de gouvernement lors du récent sommet de la Cédéao à Abuja, au Nigeria, la crise politique en Guinée Bissau qui dure depuis le limogeage en août 2015 du Premier ministre Domingos Simoes Pereira par le président José Mario Vaz. La non-implication de l'accord de sortie de crise signé à Conakry en octobre 2016 commence à agacer sérieusement le médiateur Alpha Condé et le président en exercice de la Cédéao, le Togolais Faure Gnassimbé. Un agacement qui s'est fait entendre à Abuja.

