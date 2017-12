Gambie: Première manifestation autorisée en hommage au journaliste Deyda Hydara

De jeunes journalistes sont aussi venus lui rendre hommage. Juldeh Njie a 21 ans, et pour elle, Deyda Hydara est devenu un modèle dans la profession : « Il avait vraiment ce rôle de "chien de garde" pour la société. Et nous ça nous a inspirés. Même si le monde des médias était très compliqué avant, lui il s'est toujours battu pour que les gens puissent s'exprimer. Donc il faut qu'on le célèbre. Et son héritage continuera à vivre à travers nous. »

Nyang Jobe se trouvait dans la voiture lors du meurtre. Elle a longtemps gardé le silence, mais aujourd'hui, elle tenait à venir témoigner : « Après 13 ans, de revenir ici, sur ce lieu, j'ai l'impression que ça se déroule en ce moment. Grâce au nouveau gouvernement, nous pouvons venir ici, pour nous souvenir de Deyda Hydara. On veut que justice soit faite et que le nouveau gouvernement amène les coupables devant la justice. »

Il y a treize ans, le journaliste gambien Deyda Hydara était tué par balles à Banjul, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. A la tête du journal indépendant « The Point », il était également le correspondant de l'Agence France-Presse (AFP) et de Reporters sans frontières en Gambie. Il est depuis devenu le symbole de cette parole libre que le régime de Yahya Jammeh voulait faire taire par tous les moyens.

