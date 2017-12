Nigeria: Velléités sécessionnistes - Yaoundé et Abuja disent non

Il a rappelé qu'en vertu des accords de coopération entre le Cameroun et le Nigeria, leurs citoyens ont un droit de séjour de trois mois sans visa dans l'un et l'autre pays. Toutefois, a-t-il précisé, les bénéficiaires de ce droit doivent s'abstenir de toute activité pouvant nuire à l'autre pays.

L'émissaire nigérian était porteur d'un pli fermé du chef de l'Etat nigérian destiné à son homologue camerounais. La teneur du message n'a pas été dévoilée à la presse mais Lawan Abba Gashagar a souligné au sortir de l'échange de plus d'une demi-heure avec le chef de l'Etat camerounais que la discussion a été focalisée sur les fructueuses relations entre les deux pays voisins. « Le Nigeria et le Cameroun ont toujours entretenu des relations bonnes et cordiales », a-t-il indiqué.

Le Cameroun et son voisin le Nigeria se concertent de manière permanente sur des questions relatives à la stabilité de chacun des Etats et à leur coopération bilatérale. Le président de la République, Paul Biya, a reçu hier en audience au Palais de l'Unité, le haut-commissaire désigné de la République fédérale du Nigeria au Cameroun, Lawan Abba Gashagar, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari.

