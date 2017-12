Congo-Kinshasa: L'incertitude persiste sur les auteurs de l'attaque meurtrière contre la MONUSCO

Mak Azokaye, le porte-parole des FARDC, se dit préoccupé par l'activisme des bandes armées, très nombreuses dans cette région. Il attend les résultats de l'enquête afin de pouvoir en dire plus sur les auteurs de l'attaque mais il considère que ces faits sont "inacceptables" et constituent un "crime de guerre".

"La Monusco s'est prononcé très vite en disant que c'étaient des ADF mais d'un autre côté il est connu qu'il y a dans cette zone une douzaine d'acteurs différents", explique Christopher Vogel, chercheur allemand, spécialiste de la République Démocratique du Congo. "L'ADF est certainement le plus connu et le plus puissant mais au niveau des preuves tangibles les choses restent jusqu'à aujourd'hui assez floues."

