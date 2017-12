Afrique: Chan Maroc 2018 - Les Diables Rouges tombent devant l'As Vclub 0-1

L'unique but, un véritable "nzombo le soir", a été inscrit à la 93ème minute. Les Diables Rouges n'ont pas compris pourquoi ce but n'a attendu que les dernières secondes. Vclub a donc renoué avec son fameux phénomène depuis le début de cette saison. Le match s'est joué au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le coup d'envoi a été donné à partir de 17 heures. Si les Diables Rouges préparent le Chan, Vclub, lui, est en plein championnat qui est à sa sixième journée. L'équipe de Bana Mbongo a déjà joué ses deux grands derbys. Depuis une semaine, elle est fixée sur son adversaire en Ligue de champions de la Caf. Vclub jouera les préliminaires contre la formation malawite de Forward Migthy, une équipe de la capitale Blantyre, fondée en 1962.

