Madagascar: Les magistrats toujours bloqués à Ikongo, le gouvernement rassure

Leur sécurité est assurée et il n'y aurait plus de danger. Le ministère de la Justice cherche actuellement des remplaçants aux magistrats d'Ikongo. Ces derniers ne souhaitent plus revenir y travailler après cet incident.

Selon Jérémie Napou, le porte-parole du ministère de la Justice, la situation serait sous contrôle. Une réunion a eu lieu ce dimanche entre des représentants du ministère et les autorités locales et militaires pour sécuriser au mieux le district. Pour le ministère de la Défense, l'évacuation ne serait qu'une question de temps.

A Ikongo, dans le sud-est de Madagascar, la situation pour les magistrats est toujours incertaine. A cause des tensions dans la ville, les tentatives d'évacuation n'aboutissent pas. Mais pour les ministères de la Défense et de la Justice, la situation est désormais sous contrôle.

