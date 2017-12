Mali: Lancement d'un projet de gouvernance foncière dans le pays

L'Ipar (Initiative prospective agricole et rurale) et la Fao, en collaboration avec l'Etat du Mali, ont organisé le 28 novembre dernier à Bamako, un atelier national de lancement du Projet : « Une gouvernance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal ».

Cette rencontre a été l'occasion de procéder à la validation du cadre d'analyse de la gouvernance foncière.

Le Projet : « Une gouvernance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal », a été lancé le 28 novembre dernier à Bamako au Mali. Selon un communiqué, présidé par le ministre de l'agriculture du Mali, Kassoum Denon, en présence des représentants du ministère chargé du Foncier, de la Cnop, la Fao et du directeur exécutif de l'Ipar, le Dr. Cheikh Oumar Ba, le lancement de ce projet a mobilisé une centaine de participants dont des ressortissants de la région de Kayes accompagnés par leur gouverneur.

Selon le document, à l'instar de la plupart des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est confronté à d'importants défis dans le cadre de la gouvernance foncière. La terre, tant aux niveaux urbain, péri urbain que rural, soutient-on, est devenue une source de convoitise par divers acteurs.

Pour relever ces défis, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers constituent une réponse des Etats à l'échelle mondiale. En effet, celles-ci consacrent la reconnaissance et la protection des droits fonciers et favorisent l'accès sécurisé à la terre, à la pêche et aux forêts comme moyen d'éradication de la faim et la pauvreté, tout en soutenant le développement durable et la protection de l'environnement.

Le projet d'une gouvernance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal, représente une réponse locale et régionale à une demande croissante de nombreux acteurs du Bassin du Fleuve Sénégal au cours des dernières années. Ce projet vise ainsi la mise à niveau et le renforcement des interrelations entre les Directives volontaires, les Cadres et Lignes directrices de l'Union africaine et les processus CAGF/LGAF dans les trois pays (Mali, Mauritanie et Sénégal). Le projet vise également le renforcement des capacités des acteurs (gouvernements, organisations société civile, secteur privé, collectivités locales, parlementaires) ; et l'établissement de plateformes inclusives et multi-acteurs.

Au terme des deux jours de rencontre, les acteurs ont une meilleur compréhension des enjeux de la gouvernance foncière au mali et sensibilisés sur les initiatives en cours ; information et sensibilisation sur les Directives volontaires et leurs impacts positifs sur la gouvernance foncière ; le cadre d'analyse de la gouvernance foncière est validé et une plateforme nationale pour la gouvernance foncière est établie.