Mali: 52ème session de l'APCAM - Des belles perspectives économiques en 2018

La 52ème session ordinaire de l'Assemblée Permanente des chambres d'Agriculture du Mali (APCAM), s'est déroulée hier jeudi 14 décembre 2017, au siège de ladite structure, sis à Bozola. Elle était présidée par le ministre de l'agriculture, M.Nango Dembélé, en présence de son homologue de l'élevage, Mme Ly Taher Dravé, du ministre à la sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré et de Bakary Togolo, président de l'APCAM.

Dans son allocution de bienvenue, le président de l'APCAM, a remercié le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour son accompagnement à l'endroit du monde Rural à travers : le maintien de la subvention des intrants et son élargissement aux différentes branches de l'Agriculture ; le programme 1000 tracteurs. Il a demandé au ministre de s'impliquer pour une bonne organisation du secteur. Il a aussi sollicité du ministre, l'octroi d'une partie des fonds c'est-à-dire les 15% du budget alloué par le Président de la République à l'agriculture. A ses dires la présente session se tient dans un contexte marqué par : Les bonnes provisions de la campagne Agricole 2016/2017 dans certain zone d'une part, et d'autre part par une situation catastrophique dans certaines zones du pays. Il a salué l'accompagnement du Gouvernement ; la mise en œuvre et la réussite du programme présidentiel avec l'octroi des tracteurs, la subvention des engrais et la mise en œuvre progressive de l'accord pour la paix et la réconciliation.

Le ministre, Nango Dembèle pour sa part, s'est engagé à soutenir l'APCAM, dans la mise en œuvre de son plan, pour l'atteinte des objectifs du développement de notre agriculture. L'orateur a saisie l'occasion pour remercier le Président de la République, pour sa volonté et sa grande détermination de soutenir le secteur Agricole en général et les producteurs Agricoles en particulier et de faire du Mali une véritable puissance Agricole dans la zone ouest-africaine. A ses dires pour concrétiser la vision du Président de la République de faire de notre agriculture « une agriculture durable, moderne et compétitive, garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Il faut renforcer davantage les stratégies à travers des initiatives permettant de lever les défis liées notamment à : la création durables par des investissements massifs réduisant la pauvreté et la précarité en milieu rural ; l'amélioration de la productivité et la compétitivité agricole par la diversification, l'intensification et la modernisation des systèmes de production et aussi l'organisation et le renforcement des capacités des producteurs ( jeunes, femmes et hommes) conformément à la loi d'orientation agricole.

Il faut signaler que pour cette session, trois points étaient inscrits à l'ordre du jour : l'examen du procès-verbal de la session précédente ; le point d'exécution des recommandations de la session précédente ; et l'adoption du rapport bilan d'activités 2017 de l'APCAM ; la présentation des projets et programmes à savoir le PAPAM et le PASE et les questions diverses.