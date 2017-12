Burkina Faso: Production de CNIB - Des centres de collecte de données à Boulmiougou et à Tanghin-Dassouri

Aussi, a-t-il insisté à ce que les responsables des centres de collecte de données puissent réserver un accueil digne de ce nom aux usagers. «L'accueil compte beaucoup dans la qualité du service», a-t-il insisté. Le chef du département en charge de la sécurité a par ailleurs évoqué la mise en route, dès 2018, de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO et du nouveau passeport biométrique à puce du Burkina Faso. Depuis le début de l'année 2017, plus de 960 000 CNIB ont été produites au plan national, d'après le DG de l'ONI. Sur les 19 millions de Burkinabè, indiquent les chiffres officiels, plus de 8 millions possèdent la pièce nationale d'identité.

Quant au ministre Compaoré, il a salué l'initiative de l'ONI, tout en invitant les bénéficiaires à prendre bien soin des centres. «Dans un contexte de terrorisme et de banditisme aggravé, nous avons besoin de produire des documents d'identification permettant de connaître les populations et d'avoir des données serviables. La confection des CNIB nous permet d'avoir une base de données qui facilite le travail des services de sécurité», a-t-il dit. A son avis, tout bon citoyen doit avoir une pièce d'identité pour des raisons multiples (migrations, prestations bancaires, élections... ). «L'inauguration de ces centres est un signe qui montre que nous voulons réunir les conditions pour que le maximum de Burkinabè puissent disposer d'une pièce d'identité pour vaquer à leurs occupations sans problèmes, car il y a des contrôles de nos jours», a-t-il ajouté.

«Ce bâtiment va apporter un grand plus parce qu'il va mettre les agents chargés de la collecte des données pour la carte nationale d'identité, dans de bonnes conditions. Nous allons pouvoir aussi recevoir les usagers dans un meilleur environnement. Nous remercions l'ONI», a soutenu le commissaire de police de Boulmiougou, Constant Ramdé. Ce sentiment est également partagé par le maire de la commune de Tanghin-Dassouri, Lassane Kiemtoré. «Le conseil municipal et les populations de Tanghin-Dassouri accueillent à juste titre cette infrastructure, dans la mesure où cela va permettre de rapprocher les services des administrés. Au-delà de cette réalité, il faut saluer la politique qui vise à doter chaque Burkinabè d'une pièce d'identité», a-t-il mentionné.

L'Office national d'identification (ONI) s'est lancé dans une politique d'amélioration des conditions d'accueil des citoyens dans la production de la Carte nationale d'identité burkinabè (CNIB), à travers la construction de centres de collectes de données. Au titre de la programmation de l'année 2017, les commissariats de Boulmiougou à Ouagadougou et de la commune de Tanghin-Dassouri en ont été dotés. Ces édifices ont été tour à tour inaugurés, le vendredi 15 décembre 2017, par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Ce sont des locaux flambants neufs, qui permettront aux agents desdites unités, qui enregistrent des centaines de demandes par jour en période d'affluence, de travailler dans de meilleures conditions. Ils pourront y collecter les données identitaires et prendre les photos des demandeurs pour constituer des dossiers à acheminer vers l'ONI pour la confection des CNIB.

