Burkina Faso: Implantation de CIMASSO à Bobo-Dioulasso - Des dispositions pour protéger l'environnement

Ainsi, avec l'appui de « CIMASSO », une séance de reboisement de 1 000 plants sur le site de l'usine a eu lieu afin de reconstituer le couvert végétal détruit suite à la mise en place de l'infrastructure, a-t-il ajouté. Et de faire savoir que le comité reste vigilant quant à la prise en compte à tous les niveaux de l'application du PGES. Un plan dont l'objectif est de contribuer à prendre en compte l'aspect social et environnemental et le rôle de la responsabilité sociale dévolue à l'entreprise, a précisé Louis Aristide Dally.

Le comité régional de suivi du Plan de gestion environnemental et social (PGES) du projet d'implantation de l'usine «CIMASSO» à Bobo-Dioulasso entend rassurer les populations sur le respect des normes juridiques environnementales concernant la future implantation de ladite unité de production de ciment. C'est pourquoi, il a animé une conférence de presse, le mardi 12 décembre 2017 dans la cité de Sya. Pour bien mener ses activités sur le terrain, le comité a mis en place un dispositif juridique, a affirmé son président, Louis Aristide Dally. Il s'agit notamment de l'élaboration du plan d'actions du PGES, de l'adoption de son budget de fonctionnement, du règlement intérieur et des commissions permanentes. A l'en croire, l'implantation de cette usine doit se faire, en respectant les normes juridiques environnementales. Bien que ne disposant pas pour le moment de budget fonctionnement, des rencontres sont régulièrement tenues, a indiqué Louis Aristide Dally.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.