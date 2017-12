Congo-Kinshasa: Motion contre Tshibala - Lokondo floué par ses collègues

«N'ayant pas été satisfaits par les réponses que le Premier ministre, monsieur BrunoTshibala Nzenze, avait réservées aux préoccupations députés nationaux lors de son interpellation par le député Thomas Lokondo Yoka à la séance plénière du 22/11/2017, nous, soussignés, avons l'insigne honneur de déposer entre vos mains présente motion de censure contre Monsieur le Premier ministre ci- identifié aux fins d'obtenir sa démission conformément dispositions des articles 138, 146 et 147 de la Constitution d' part, et 209 et 210 du Règlement intérieur de notre Chambre d'une ».

On rappelle que sur le ¼ des signatures des membres l'Assemblée nationale exigé par la loi, soit 125, il en avait réuni 105. Il lui manquait seulement 20 signatures pour valablement à l'exigence légale. Et n'eût été la lâcheté dont députés ont fait montre en retirant leurs signatures, la serait déposée avant que la session ne soit clôturée.

L'élu de Mbandaka fustige, à ce sujet, le manque de courage dans le chef de certains acteurs politiques qui donnent l' de n'avoir aucune indépendance d'esprit et qui agiraient sous dictée. «Parce que, dit-il, on ne peut pas comprendre qu'un élu la prise de position est censée être dictée par les aspirations de base, puisse naviguer à contre-courant».

