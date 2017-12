Congo-Kinshasa: Loi électorale - La MP met fin aux partis mosaïques

Car, Léon Kengo sait très bien qu'en cas de persistance divergences entre les deux chambres, c'est l'article 135 de Constitution qui s'applique. Or, celui-ci donne l'avantage à version de l'Assemblée nationale. D'où, en agissant ainsi, président ait fait une passe en or à la famille politique parce sachant bien qu'on allait aboutir à l'imposition de la de l'Assemblée nationale, surtout qu'il était sans ignorer l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale avait provoqué remous, notamment le boycott des députés de l'opposition.

Dans la première hypothèse, le fait que le président de la haute ait envoyé d'autorité la loi électorale à la politique, administrative et juridique (PAJ) après le débat l'avoir soumise, comme l'exige la procédure en la matière, à sanction de la plénière à travers le vote de recevabilité, a pas mal d'interrogations et suspicions parmi ses collègues sénateurs.

Si à l'opposition, on s'exprime clairement sur la question dénoncer le danger qui menace la démocratie avec le d'instauration d'un parti unique ou dominant, cela n'est pas le pour les responsables des partis dits mosaïques de la MP. préfèrent s'exprimer hors caméras et micros, pour ne pas s'exposer la sanction de la hiérarchie à même de conduire à la perte avantages (poste ou mandat).

En effet, sur les trois principaux points de divergences qui opposaient le Sénat à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul qui a été élagué à savoir : le recours ou l'emploi de la machine à voter. Les deux autres, en l'occurrence le seuil éligible et la électorale, n'ont pas bougé d'un iota. Ils restent tels l'Assemblée nationale les avait adoptés, c'est-à-dire à 1% pour seuil éligible et 1.600.000 FC ou l'équivalent de 1000 américains pour la caution à verser par le candidat député national.

