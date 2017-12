Congo-Kinshasa: Adoptée par l'Assemblée nationale, la loi électorale divise

Alors que l'Accord du 31 décembre a demandé et au gouvernement et à l'Assemblée nationale et au Sénat d'optimiser le processus électoral ».

Selon lui, cette loi électorale et le seuil de 1% pour pouvoir être député va permettre de faire le ménage et d'écarter les candidatures fantaisistes.

C'est pourquoi, moi, je demande au chef de l'Etat, qui est le garant de la Constitution, de ne pas promulguer cette loi de cette manière. Il doit la renvoyer pour inconstitutionnalité. C'est clair. Et puis, si cela ne se fait pas, on va poser la question à la Cour constitutionnelle pour qu'elle nous départage ».

En RDC, la loi électorale a été adoptée, malgré la polémique et les nombreuses critiques qu'elle suscite. Le texte a été voté par l'Assemblée nationale samedi 16 décembre au soir et a été « transmis au président de la République pour promulgation », selon le président de l'Assemblée nationale.

