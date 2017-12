Madagascar: Talatamaty - Un grossiste attaqué à la sortie de son magasin

Alertés, des gendarmes de la brigade de Talatamaty sont descendus sur place. Et l'enquête est ouverte. Pour le moment, aucun suspect n'est arrêté. Il est à noter que ce couple était celui qui a été la cible d'une bande de kidnappeurs sur la route de Talatamaty vers Mandrosoa il y a quelques mois. Durant cette attaque, les agresseurs ont enlevé et embarqués la femme dans leur voiture. Heureusement, elle a été retrouvée vivante sur le bout de piste de l'aéroport d'Ivato quelques heures plus tard. Ses ravisseurs l'ont abandonné avec leur voiture quand celle-ci était tombée en panne.

Venu à la rescousse de son comparse, l'autre bandit a, à son tour, braqué son arme contre la foule pour la garder à distance. Pendant ce temps, l'épouse du grossiste qui était dans le magasin est sortie pour venir en aide à son mari. Geste qui a boosté le courage de la foule et l'a incité à foncer malgré la menace arguée par l'autre bandit. Pris de panique, les malfaiteurs ont fini par se replier et ont pris la fuite sans avoir fait de préjudice.

Deux individus armés chacun d'un pistolet ont fait irruption devant le magasin du grossiste alors que ce dernier et son épouse s'apprêtaient à évacuer les lieux, hier vers midi. D'un coup, l'un des bandits a intercepté le mari en lui pointant son arme. Pourtant, ce dernier a résisté et a réussi à bousculer son agresseur qui a fait tomber son arme. Il était en train de se battre avec son adversaire pour récupérer le pistolet quand des passants qui ont remarqué le fait se sont vite rassemblés devant le magasin.

