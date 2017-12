Angola: Paralysie dans l'exploration des diamants à Lunda norte

La direction provinciale de Géologie et des Mines à Lunda Sul contrôle 36 coopératives, mais à peine deux sont en phase de prospection, et les autres cherchent les financements.

"La Société Minière de Catoca continue à Explorer les diamants en faisant usage des moyens sophistiqués, et contribue à l'économie nationale par le développement de la province de Lunda Sul et dans divers secteurs », a-t-il dit.

Selon lui, le Kimberlite qui existe dans la province de Lunda Sul est très bon, mais son exploration exige des gros investissements et des équipements de pointe, contrairement aux provinces de Lunda Norte et Malanje où les explorations peuvent se faire des moyens moins coûteux.

Dans une déclaration faite à l'Agence Angola Presse (Angop), ce responsable a indiqué que les entreprises devaient d'abord élaborer les projets concrets, et faire des études de viabilité plus approfondies pour évaluer les réelles conditions d'exploration des réserves géologiques des diamants.

