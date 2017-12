Mauritanie: Démarrage des travaux d'un colloque sur l'unité nationale à Boukemoun

Les travaux d'un colloque sur l'unité nationale, organisé en marge de la troisième rencontre annuelle de la commémoration de Cheikh Mohamed El Mechri Ben El Haj, l'un des principaux cheikhs du soufisme en Mauritanie, ont démarré dimanche à Boukemoun relevant de la moughataa de Rkiz, wilaya du Trarza.

A cette occasion, le conseiller du ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, chargé des affaires islamiques, M Sidi Mohamed Ould Chewav, a loué l'importance de ce colloque qui coïncide avec la commémoration du Mawlid Enebawi Echrif.

Il a ajouté que le rayonnement des peuples et leur développement ne peuvent se faire sans la sécurité et la stabilité et c'est ce qu'a perçu très tôt le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, en renforçant les capacités militaires et sécuritaires du pays avec pour objectif d'éloigner le spectre de la peur et de l'angoisse que nous avions vécues. Tout le monde se rappelle les attaques d'El Megheyti, de Tourine et autres, a-t-il dit.

Pour sa part, le maire de la commune de Teikane, M. Alioune Ould Owbek, a salué le choix de la localité de Boukamoun par Cheikh El Haj ElMechry pour abriter cette importante manifestation qui porte un message de valeur, espérant que cela sera le début du lancement d'un projet sociétal global qui va contribuer au renforcement de l'unité nationale dans toute la zone.

De son côté, dans le mot de bienvenue qu'il a prononcé, Cheikh El Haj El Mechry a indiqué de cette manifestation s'inscrit dans le cadre du souci de la localité de Maata Moulane de jeter le pont du contact et de l'affection entre les différentes composantes du peuple mauritanien sur les bases de la solidarité, du respect et de la piété, saluant le climat de sécurité et de stabilité que connait le pays par la grâce d'Allah.

Il a par ailleurs mis en garde contre l'extrémisme et les dissensions qui menacent le tissu social et mettent à mal la sécurité et la stabilité.

La cérémonie du démarrage des travaux s'est déroulée en présence des responsables administratifs, des élus, de plusieurs personnalités religieuses et de notables locaux.