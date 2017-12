Afrique de l'Ouest: Coordination continue en faveur du développement, de la sécurité et de la stabilité dans le Sahel

La visite que le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a débuté dimanche à la République sœur du Niger intervient au moment où les deux pays travaillent côte à côte et en coordination constante en faveur du développement des deux pays ainsi que de la sécurité et de la stabilité de la région sahélo-saharienne.

Les deux pays ont eu à échanger des visites au plus haut niveau dans le cadre bilatéral et dans celui du G5-Sahel auquel ils appartiennent.

Lors de la visite officielle que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a effectuée, début décembre 2013, en République du Niger, il a été décoré par son frère et ami, Son excellence le Président IssoufouMahamadu, de la plus haute distinction au Niger.

Le président nigérien a salué les réalisations accomplies en Mauritanie dans divers domaines, depuis l'arrivée au pouvoir du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

À cet égard, le président nigérien a salué le rôle pionnier de la Mauritanie dans la sécurité et la stabilité de la région.

La visite a été couronnée par la signature, en présence du président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et de son homologue nigérien, de quatre conventions de coopération entre les deux pays et d'un mémorandum d'entente.

L'une des conventions était relative à la coopération judiciaire, une autre se rapportait au sauvetage aérien.

Il y avait également un mémorandum d'entente dans le domaine des affaires islamiques et de la langue arabe ainsi que deux conventions-cadres de coopération dans le domaine du pétrole et des mines.

"En ce qui concerne les relations bilatérales, les deux présidents ont passé en revue les différents domaines de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'économie et de la sécurité", a indiqué un communiqué conjoint publié à l'issue de la visite.

Les deux présidents se sont félicités des conventions signées entre leurs pays dans les domaines des mines, de l'énergie, du pétrole, de la sécurité aérienne, de la coopération judiciaire dans le domaine pénal, des affaires islamiques et de l'enseignement de la langue arabe.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a rendu hommage au Président Issoufou Mahamadu et l'a félicité des efforts déployés par lui et son gouvernement pour asseoir les bases de développement durable au Niger et instaurer la sécurité et la stabilité dans la sous-région.

Les deux présidents ont réitéré le souci de leurs pays respectifs d'établir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région sahélo-saharienne et de développer la coopération régionale et arabo-africaine.

Dans le même esprit, les Présidents Mohamed Ould Abdel Aziz et Isoufou Mahamadu ont réitéré leur engagement aux priorités définies par la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et aux initiatives régionales et internationales prises pour résoudre les problèmes de la région sahélienne, surtout la proposition de créer un fonds d'intervention des Nations Unies dans les pays du Sahel.

En ce qui concerne la question du terrorisme en tant que véritable fléau dans les relations internationales auquel le continent africain est devenu vulnérable, les deux dirigeants ont fermement condamné ce phénomène et salué les efforts internationaux visant à son éradication.