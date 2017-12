La cérémonie a eu lieu en présence du Hakem de la moughataa de Nouadhibou, M. Ahmedna Ould Sideba et des représentants des services administratifs et sécuritaires de la wilaya.

Auparavant, la Maire de la commune de Nouadhibou, Mme Roujeiba Mint Dewgui, a souligné, dans son intervention à cette occasion, l'importance de ce forum et du rôle joué par la jeunesse dans le développement économique et social de la nation.

Il a mis en exergue l'importance de la jeunesse qui, selon lui, représente la source d'énergie indispensable à la vie publique de nos jours, soulignant le rôle de cette frange de la société dans la diffusion des messages de paix et de tolérance, ce qui a conduit les autorités publiques à adopter un arbitrage de la jeunesse qui tient compte des exigences du renouvellement de la classe politique et la participation de cette jeunesse à l'œuvre de construction nationale.

