Congo-Kinshasa: Werrason s'investit dans un projet de construction des stades

A l'étape de Kikwit, et à l'issue de son concert, Werrason a remis au ministre des Sports et Loisirs une somme de plus de 40 millions de FC et 38 000 dollars américains, don de certains notables de cette ville. Au lancement officiel de ce projet à Bandundu-ville, chef-lieu de la province, le chanteur a remis après son concert 37 millions de FC à Papy Niango, ministre de Sports et Loisirs.

Selon le musicien, ce projet consiste à organiser des concerts de musique dans les différentes villes du pays. Les recettes générées par ces concerts sont remises au ministère des Sports et loisirs pour « financer les travaux de réhabilitation ou de construction des stades à travers le pays, et cela par de contribution locale», a dit l'artiste à radiookapi.net lors du concert livré samedi 16 décembre, au stade Kazamba.

