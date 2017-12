Maroc: Macky Sall sur l'adhésion du Maroc - « Nous attendons le rapport de la Commission sur les études d'impacts»

A la fin du Sommet de la Cedeao, le président Macky Sall s'est livré aux questions de la presse pour faire l'économie des travaux.

« Nous avons, à l'occasion de ce 52e Sommet ordinaire, évoqué un certain nombre de sujets liés d'abord au renouvellement des membres de la Commission. Vous savez qu'après une période de transition de deux ans, nous devrions choisir un nouveau président de la Commission. Finalement, la Côte d'Ivoire a été nommée pour assumer cette fonction et nous poursuivons les discussions pour définir des critères pour le choix du reste des Commissaires. D'autres négociations sont aussi en cours pour essayer de rester sur les 15 commissions. Concernant l'adhésion du Maroc et d'autres sujets, là également, le président de la Commission avait demandé à sa Majesté le roi du Maroc que cette question soit renvoyée le temps qu'il y ait un approfondissement et la présentation du rapport de la Commission sur les études d'impacts. Il en est de même de la demande tunisienne. La Mauritanie quant à elle a fait le déplacement pour juste faire une communication sur ses intentions et par rapport à l'accord d'association qui la lie à la Cedeao. Nous sommes une organisation dynamique qui poursuit son chemin vers l'intégration régionale, et je me réjouis des résultats qui sont obtenus ».