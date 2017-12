Mali: Budget 2018 du pays - Les députés vont examiner le volet « Dépenses » évaluées à plus de 2205 milliards F.CFA

C'est aujourd'hui lundi 18 décembre 2017 que les députés vont procéder à l'examen du volet « Dépenses » du projet de loi de finances 2018 (PLF). Cet exercice fait suite à l'adoption, de l'autre volet « Recettes », par le parlement, la semaine dernière.

Ainsi, par décret pris par le président de la République, vendredi dernier, suite à la demande du Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale a convoqué en session extraordinaire les députés en vue de procéder à l'examen de cette partie relative au projet de loi de finances 2018.

Cette deuxième phase appelé volet portant sur les « Dépenses » qui sont évaluées à plus de 2205 milliards. Lesquelles dépenses se justifient quand on se réfère au rapport sur le projet de loi de finances 2018.

En cela, le rapporteur de la commission des Finances, de l'Economie, du Plan et de la Promotion du Secteur Privé, Yacouba Michel Koné, indique que le budget d'Etat pour l'exercice 2018 met l'accent sur la mise en œuvre de l'Accord pour la Paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, sur la Loi d'Orientation et de Programmation Militaire (LOPM), et sur la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure (LPSI).

Il ajoute que le budget d'Etat prend également en charge l'incidence financière des avantages accordés aux salariés suite aux négociations avec les partenaires sociaux ; le renforcement des crédits alloués au secteur de l'Agriculture, aux secteurs sociaux et aux dépenses en capital, en vue de stimuler la croissance et la création d'emplois ; les transferts budgétaires aux Collectivités territoriales pour atteindre l'objectif de 30%.

Le rapporteur indique qu'en 2018, les charges de trésorerie de l'Etat sont évaluées à 345,161 milliards de FCFA. « Les charges au titre du remboursement des produits des emprunts à court, moyen et long termes sont prévues pour 331,001 milliards de FCFA contre 156,000 milliards dans la loi de finances rectificative 2017, soit une hausse de 175,001 milliards de FCFA ou un taux de progression de 112,18% », détaille-t-il.

Yacouba Michel Koné poursuit en précisant que ces charges concernent le remboursement de la dette intérieure pour 224,169milliards de FCFA dans le PLF 2018 contre 58,371 milliards de FCFA dans la LFR et LFI 2017, soit une augmentation de 165,798 milliards de FCFA ou un taux de 284,04%; et le remboursement de la dette extérieure pour 106,832 milliards de FCFA dans le PLF 2018 contre 97,629 milliards de FCFA dans la LFR et LFI 2017, soit une augmentation de 9,203 milliards de FCFA ou un taux de 9,43%.