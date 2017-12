Congo-Brazzaville: Education à la sexualité - Le Fnuap préconise le dialogue entre parents et élèves

L'agence onusienne a organisé, les 15 et 16 décembre à Brazzaville, un atelier de formation afin de sensibiliser les parents d'élèves de l'Institut des jeunes sourds aux problèmes sexuels que vivent les enfants et les convaincre sur le bien-fondé du dialogue avec eux.

Au total, trente parents d'élèves dont dix-sept femmes ont été formés au cours de l'atelier de deux jours sur l'éducation complète à la sexualité. En effet, les participants ont suivi plusieurs communications dont celles liées à la sexualité des adolescents et jeunes déficients auditifs : problèmes et besoins ; l'importance du dialogue entre parents et enfants ; l'étude et l'exercice de simulation de la technique de l'exploitation des supports.

« La situation des adolescents au Congo est catastrophique, regardez autour de vous dans les quartiers, de très jeunes avec des grossesses, des adolescents portant des IST, les rapports sexuels non protégés, des morts par avortement, violences sexuelles, le harcèlement. Les enfants ne sont pas convaincus aujourd'hui qu'il faut porter des préservatifs lors des rapports sexuels », a expliqué Jean Claude Mampouya, un des animateurs du séminaire.

Consultant au Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), il a indiqué que cette agence onusienne s'intéressait aux enfants vivant avec handicap qui est la couche de la population la plus délaissée. Selon lui, l'école ne doit pas seulement apprendre aux enfants à lire, écrire et à calculer, mais également à les préparer à la vie, surtout à la vie d'adulte. « L'éducation ce n'est pas seulement leur apprendre à bien se comporter à la maison ou à l'école, l'éducation c'est aussi leur apprendre à parler, à se confier aux parents. Or, il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants, les parents ont pris l'engagement ici que désormais ils vont faire l'effort de s'ouvrir à leurs enfants et d'être réceptifs à ce qu'ils vont leur dire », a souligné Jean Claude Mampouya.

Avant de rassembler la trentaine de parents d'élèves, le Fnuap était d'abord face aux apprenants de cet établissement qui a appartenu à l'Etat jusqu'en 1992 avant d'être rétrocédé à l'Eglise catholique. Ils ont été imités par les enseignants, du 11 au 13 décembre, qui ont été édifiés sur la manière d'enseigner l'éducation sexuelle en classe et d'aborder certains thèmes avec les enfants ainsi que l'utilisation d'une image pour faire une leçon sur l'éducation à la sexualité.

« Mais aujourd'hui, il faut convaincre les parents en leur disant que ce que nous faisons à l'école, ce n'est pas pour pousser les enfants à la prostitution mais les protéger pour qu'ils soient demain des adultes responsables. Le constat est alarmant car il y a des problèmes sexuels réels et chacun de nous le sait. Il faut insister sur l'importance du dialogue, d'échange... », a conclu Jean Claude Mampouya.