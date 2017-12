Congo-Kinshasa: Kaka Bolingo - Les orphelins de Kimbondo invitent à Fête Parfaite

Plus de la moitié des pensionnaires de la Fondation pédiatrique de Kimbondo (FPK) convie les familles de Kinshasa à les rejoindre dans le cadre huppé de la Gombe pour célébrer ensemble la fête de la Nativité autour d'un programme concocté avec amour par les associations à but non lucratifs SOS Kinshasa et Les Amis de la nature et des jardins (ANJ).

S'il est un jour où les orphelinats de Kinshasa peuvent avoir la certitude de recevoir de la visite, c'est à Noël. Pour cette fois, SOS Kinshasa et l'ANJ ont voulu faire les choses différemment, quitte à organiser une fête digne de ce nom dans un cadre huppé aménagé comme il se doit pour la circonstance, question de casser avec la « tradition ». C'est autour de la campagne Kaka Bolingo, rien que de l'amour amour en français, qu'ils ont choisi d'offrir ce Noël assez inhabituel à 450 orphelins de FPK. Ce nombre représente plus ou moins la moitié de l'effectif général estimé autour de 850 et 450 correspond exactement au nombre de ceux qui sont valides et donc capables de faire le déplacement de Kimbondo, à Gombe, tout un voyage, vu la distance qui sépare Fête Parfaite, situé à Gombe de leur logis.

Ce 25 décembre, les 450 orphelins de Kimbondo réunis à Fête Parfaite seront les hôtes, dans les deux sens du mot. En effet, invités eux-mêmes des deux associations précitées, ils invitent à leur tour les familles kinoises à se joindre à eux de 8h30 à 17h30. Ils participent à l'organisation de la fête organisée pour eux et y mettent du cœur. Aussi, inscrits dans la programmation riche et variée du jour, ils vont chanter et présenter quelques saynètes. Mais c'est en fanfare que la journée va commencer. Et là encore, SOS Kinshasa et l'ANJ ont choisi de faire participer un groupe atypique, en ce sens qu'il s'agit de la Fanfare Masolo constituée de jeunes enfants en rupture familiale encadrés dans des centres spéciaux, notamment l'Espace Masolo. Ces enfants tirés de la rue dont l'âge varie entre 7 et 17 ANS se joindront à leurs aînés maintenant dans la vingtaine pour la circonstance. Ils offriront de même un spectacle de marionnettes.

Une collecte de fonds et de dons déjà entamée depuis deux semaines va se poursuivre à Fête Parfaite. En effet, c'est au travers de ce programme Kaka Bolingo que SOS Kinshasa et l'ANJ espèrent récolter les fonds nécessaires pouvant aider la FPK à assurer la sécurité alimentaire de ses pensionnaires. La grande joie des deux associations serait de parvenir à rassembler de moyens suffisants pour lancer une activité agricole qui serve à cette fin sur les 50 ha que possède la Fondation. L'on comprend mieux l'appel lancé aux familles à s'associer à la fête du 25 décembre en s'offrant un bon de soutien qui permet de faire d'une pierre deux coups : accéder au buffet mais aussi contribuer à la bourse qui va aider à commencer les champs.