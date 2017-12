Congo-Brazzaville: Vie associative - « Les jeunes cadres » prônent la bonne santé et le bien-être en milieu juvénile

Association apolitique à caractère social, éducatif et sportif, « Les Jeunes cadres » se sont fixé, entre autres objectifs, promouvoir l'entraide et la cohésion sociale ; se servir du sport comme moteur de rassemblement des jeunes ; sensibiliser les jeunes aux valeurs civiques ; organiser des œuvres caritatives. Rappelons que pour cette année, cette organisation, dont le siège est basé au Plateau-des-15 ans, à Brazzaville, a organisé plusieurs activités: les dons divers et des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires du pays.

L'activité sportive a rassemblé près d'une centaine de jeunes congolais et étrangers. Son objectif est de promouvoir la bonne santé et le bien-être. « Pour cette fin d'année, sachant que nous faisons souvent face à l'épuisement, au stress, nous sommes obligés de réunir un peu les gens autour du sport pour qu'ils puissent se défouler des maux qu'ils ont eus à faire face durant toute l'année 2017. C'est une séance de 45 mn », a expliqué Florian Koulimaya.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.