Congo-Kinshasa: Prélude à un chaos électoral - Putsch de la MP au Parlement

Dans un processus électoral, les parties prenantes ne peuvent pas ne pas avoir le consensus sur la loi électorale. L'absence de consensus tant sur le calendrier électoral que sur la loi électorale vient compromettre l'issue des prochaines élections. A cela, si l'on ajoute la répression des manifestations politiques des partis de l'opposition et surtout le déficit de garanties des droits et libertés fondamentaux aux acteurs politiques de l'opposition, le processus électoral devient une gageure en RDC.

Sans un consensus sur le calendrier des élections encore moins sur la nouvelle loi électorale, c'est parti pour un processus électoral très agité en République démocratique du Congo, avec toutes les conséquences que cela implique. Ce que la communauté internationale redoutait est bien là. La machine à voter imposée par la majorité présidentielle est déjà indexée comme la « machine à tricher » destinée à offrir une victoire certaine à un camp au détriment de l'autre. Tout aussi, cette caution élevée est une stratégie pour bloquer les ambitions politiques de plusieurs acteurs politiques. Alors que l'Etat lui-même a des budgets de plus en plus faibles, rien n'explique que le régime fixe des sommes colossales pour la participation aux élections du reste prises en charge en partie par les partenaires extérieurs.

De même, avec le passage en force de la loi électorale au parlement, les forces de l'Opposition n'approuvent pas les innovations que la Majorité présidentielle a introduites dans cette loi. La caution à 1000 dollars américains par candidat et la machine à voter restent les deux points majeurs de discorde entre la majorité et l'opposition au Parlement. Pour l'opposition, ces innovations sont dictées par des calculs politiciens de la MP qui veut faire du PPRD un parti ultra majoritaire aux prochaines élections tout en durcissant les règles pour ses adversaires politiques.

Déjà, le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre a été rejeté par les forces politiques et sociales de l'opposition. Le Rassemblement n'a jamais approuvé la date du 23 décembre 2018 prévue pour la tenue des premières élections, en l'occurrence la présidentielle et les législatives nationales et provinciales. Bien plus, le Rassemblement n'entend pas aller aux élections sous le leadership de Joseph Kabila.

Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo est loin d'être apaisé. Outre le climat politique tendu depuis plusieurs mois à la suite de la non-application de l'accord du 31 décembre 2016 et aux velléités dictatoriales du régime en place à Kinshasa, la majorité présidentielle et l'Opposition restent divisées sur les points essentiels qui fondent ce processus électoral.

En l'absence de compromis, la commission PAJ de l'Assemblée nationale est revenue vers 23h00 dans l'hémicycle pour faire rapport aux députés sur les travaux de la commission paritaire mixte. Puis les députés ont voté le projet de loi électoral sans avoir le texte. Sur 367 votants, 357 ont voté oui, 8 non et 6 se sont abstenus.

