Congo-Kinshasa: Paris - Dona Mobeti fait sensation avec son album « Dis-moi la vérité »

Le chanteur Donatien Sabuela, plus connu sous son nom de scène Dona Mobeti, fait un retour sensationnel sur la scène musicale avec son album « Dis-moi la vérité ». Une œuvre à la hauteur de son talent.

On le disait mort musicalement, et voilà que le chanteur Dona Mobeti fait un retour sensationnel sur la scène musicale. « Dis-moi la vérité » est son album porte-bonheur. Les médias africains en Europe en raffolent !

Cela prouve, en tout cas, que le « Commandant », comme on le surnomme affectueusement, est l'un des artistes congolais qui ne baissent pas les bras. Il se bat pour montrer qu'il est et demeure l'un des représentants incontestables et incontestés de la musique congolaise moderne.

Au cours de sa carrière - qui, force est de noter, a pris son envol avec la création de son groupe musical baptisé « Cavacha », en 1973 - Dona Mobeti a su se dévoiler comme un excellent chanteur et surtout un grand auteur-compositeur. Des chansons telles que « Luciana », « Chérie Kadetti », « Pitchouna », « Ekila », « Mayi Mongala », « Nene Malakasi »... sont des œuvres de haute facture qui ont marqué la jeunesse congolaise des années 70-80.

Depuis plus de quarante ans, il connait une célébrité particulière - malgré des hauts et des bas circonstanciels - liée à son talent et son courage. Inventif et créatif, il n'y a pas de fébrilité chez lui. Qualités que lui envient ses collègues. Et les rend parfois jaloux.

UN PETIT BIJOU

Le chanteur Dona Mobeti a à cœur de se renouveler sans cesse au fil des ans. Il croit à l'inspiration comme Napoléon à son étoile, il croit à sa voix, à son instinct, à sa grâce.

Avec son album « Dis-moi la vérité », il entend bien rappeler qu'il est toujours présent et que sa patte s'est encore plus affirmée. Les fervents amateurs des médias africains en Europe et des réseaux sociaux peuvent en témoigner. Articles de presse, diffusion sur les ondes radios, commentaires des internautes... L'artiste fait des merveilles.

Enregistré avec la collaboration de Papa Wemba, Danos Canta Nyboma, Luciana Demingongo, Diblo Dibala, Simolo Katondi, « Dis-moi la vérité » est un album mature autant sur les arrangements que la musicalité. Les 7 titres de ce voyage musical (plus 2 bonus instrumentaux) conduisent les mélomanes dans un monde empreint d'amour, du désir, de l'attirance...

« Dis-moi la vérité » (le titre de l'album), « Ekila taxi », « Mayi mongala », « Chérie Cadette »... sont de véritables périples d'amour : on désire être avec l'autre, on a envie de le (la) voir... L'autre est mon « BIEN », mon bonheur.

« Dis-moi la vérité est loin d'être un album ordinaire, il est fait pour durer », assure Dona Mobeti. L'occasion de lancer un défi directement à ses nombreux détracteurs.

A l'évidence, pourtant, nonobstant les commérages des indifférents et des médisances des jaloux, il est juste de reconnaître que cet album confirme davantage le talent de cet ancien compagnon de « Mopero wa Maloba » , qui n'a pas à s'inquiéter de sa longue absence sur la scène musicale. Le résultat est une fois de plus à la hauteur. Vocalement et musicalement, « Dis-moi la vérité » est un petit bijou.