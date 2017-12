Sénégal: Les boulangers ont du pain sur la planche

Il fait comprendre que ce cadre réglementaire avait pour objectif d’assainir le secteur et d’organiser la concurrence pour éviter l’anarchie dans la filière. « Toutes les dispositions utiles sont prévues, le principal problème réside dans l’application et l’applicabilité des dispositions prévues », s’est désolé M. Gaye.

Makhtar Lakh ajoute que l’absence de réels investissements dans ce segment justifie la destruction de la distribution du pain qui, présentement, semble échapper de plus en plus aux boulangers, avec la prépondérance fulgurante de nouveaux intermédiaires dont certains se permettent, à certains endroits où la concurrence est rude, de fixer les règles du jeu.

La fermeture en cascade de boulangeries renseigne sur la menace qui pèse sur une filière enregistrant plus de huit millions de pains consommés par jour, plus de 30 mille emplois directs, plus de 550 milliards.

Au Sénégal, la filière de la boulangerie broie du noir. Les acteurs réunis en concertation nationale depuis ce lundi 18 décembre à Dakar, ont listé les difficultés qui minent un secteur au chiffre d’affaires annuel de 500 milliards de F Cfa, 30 mille emplois directs, plus de 600 mille personnes qui dépendant de ce secteur qui assure 3% du Produit intérieur brut (Pib) et produit huit millions de baguettes par jour avec 1300 tonnes de blé.

